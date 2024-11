Um bairro da região Oeste de Belo Horizonte está sem fornecimento de água nesta terça-feira (12/11). De acordo com a Copasa, em razão de uma manutenção emergencial, o Bairro Barroca deve apresentar problemas no abastecimento ao longo do dia.

Conforme a companhia, o retorno do fornecimento deve acontecer de forma gradativa. Com isso, as casas afetadas devem registrar o retorno da água durante esta noite de terça.

De acordo com a Copasa, imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer os impactos da manutenção emergencial.

