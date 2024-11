Acidente aconteceu próximo ao antigo Aeroporto Carlos Prates, entre as avenidas Pedro II e Abílio Machado

Um motociclista, de 20 anos, morreu em um acidente envolvendo carro e moto na manhã desta terça-feira (12/11), no Anel Rodoviário, na Região Noroeste de Belo Horizonte.





Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu próximo ao antigo Aeroporto Carlos Prates, entre as avenidas Pedro II e Abílio Machado, altura do quilômetro 470, no sentido Rio de Janeiro.





Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e confirmou a morte da vítima no local do acidente.

De acordo com informações da Polícia Militar, o trânsito estava retido na região quando o motociclista em alta velocidade não conseguiu frear e bateu na traseira de um Fiat Doblo.





Ainda de acordo com a PM, a vítima não tinha carteira de motorista ou permissão para dirigir.

O trânsito no Anel Rodoviário ficou complicado durante o atendimento à ocorrência.