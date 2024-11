Um homem, de 36 anos, foi assassinado enquanto olhava imóveis para alugar no bairro Vera Cruz, Região Leste de Belo Horizonte. O crime aconteceu no final da tarde dessa segunda-feira (11/11).





Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para disparos de arma de fogo na Avenida Jequitinhonha. No local, o homem foi encontrado caído ao solo com marcas de tiro pelo corpo.





Ele chegou a ser socorrido para o Hospital João XXIII, mas morreu pouco depois. A equipe médica constatou ao menos quatro perfurações na região dorsal da vítima.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o homem tinha passagens por roubo, tráfico de drogas, lesão corporal e ameaças. A namorada do homem afirmou que não sabia do envolvimento dele com o crime. Ela contou para a PM que os dois estavam juntos há um ano e que estavam procurando um imóvel para alugar no bairro Vera Cruz.





Ela também não soube dar mais informações do crime, pois estava de costas na hora dos disparos.





Testemunhas afirmaram que, depois dos disparos, um carro Volkswagen Fox preto saiu em alta velocidade no sentido bairro Taquaril.

Um pino de cocaína e um celular foram apreendidos no local do crime. O caso será investigado.