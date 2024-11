Um homem, de 45 anos, e a mãe dele, de 74, foram levados para a delegacia suspeitos de abusar sexualmente de uma criança de 4 anos. A ocorrência foi registrada no bairro Belvedere, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a solicitante relatou para a polícia que o filho da babá que cuidava da irmã dela abusou de uma criança e que já presenciou o suspeito passando a mão na menina.





A vítima foi levada para o Hospital Odilon Behrens, onde os abusos foram confirmados pela equipe médica. Ainda de acordo com a responsável pelo atendimento, os abusos não chegaram à conjunção carnal e não houve rompimento do hímen.

O suspeito foi localizado na casa da mãe dele, onde negou as acusações. Porém, a familiar confirmou que o homem apalpava a criança na altura dos seios e disse que a menina de 4 anos “provocava” o filho e ficava “se expondo”.





A mãe do suspeito ainda afirmou que havia vários vídeos do convívio dele com a criança na lixeira do celular dele. O aparelho foi apreendido.





Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, os militares tiveram acesso a vários ácidos enviados pela mãe do suspeito para a mãe da criança dando a entender que os abusos realmente aconteciam, além de outros áudios da criança relatando que foi tocada pelo suspeito em troca de balas e doces.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O homem foi encaminhado como suspeito dos abusos e a mãe dele foi levada como conivente do crime.