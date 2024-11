O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (12/11), um alerta de ‘perigo’ para chuvas e ventos intensos em 55 cidades mineiras. O aviso aponta ainda risco para alagamentos. Apesar de as condições meteorológicas serem favoráveis para o tempo estável em grande parte de Minas Gerais, áreas de instabilidade ainda cobrem parte do Brasil central. De acordo com o Inmet, algumas regiões do estado podem registrar chuvas típicas da primavera.





O alerta emitido pelo Inmet descreve chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm por dia com ventos intensos entre 60 e 100 km/h até 12h desta quarta-feira (13/11). O aviso meteorológico alerta também para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.





Diante da possibilidade de rajadas de vento e descargas atmosféricas, o Inmet pede que a população não se abrigue debaixo de árvores e nem estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Outra orientação, caso seja possível, é que as pessoas desliguem aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Entre as regiões mineiras afetadas pelas chuvas intensas estão o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Norte de Minas e Noroeste de Minas. Ao todo, o alerta cobre 552 cidades brasileiras. Além de Minas Gerais, municípios do Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e Bahia também podem registrar chuvas intensas com risco de alagamentos.

Veja as cidades com alerta de ‘perigo’





Abadia dos Dourados

Araguari

Araporã

Arinos

Bonfinópolis de Minas

Buritis

Cabeceira Grande

Cachoeira Dourada

Campina Verde

Campo Florido

Canápolis

Capinópolis

Carneirinho

Cascalho Rico

Centralina

Chapada Gaúcha

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Coromandel

Dom Bosco

Douradoquara

Estrela do Sul

Formoso

Fronteira

Frutal

Grupiara

Guarda-Mor

Gurinhatã

Indianópolis

Ipiaçu

Itapagipe

Ituiutaba

Iturama

Januária

Limeira do Oeste

Monte Alegre de Minas

Monte Carmelo

Natalândia

Nova Ponte

Paracatu

Pirajuba

Planura

Prata

Riachinho

Romaria

Santa Vitória

São Francisco de Sales

Tupaciguara

Uberaba

Uberlândia

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Vazante

Veríssimo