A terça-feira (12/11) em Belo Horizonte será de céu parcialmente nublado e altas temperaturas. No entanto, com o tempo instável e mudanças repentinas, os belo-horizontinos podem manter o guarda-chuva por perto, já que há previsão de chuva e possíveis raios e rajadas de vento ocasionais a partir da tarde.

De acordo com a Defesa Civil municipal, a temperatura mínima prevista é 16°C e a máxima de 30ºC. A umidade relativa do ar deve girar em torno de 45% nas horas em que o calor fica mais evidente.

No fim de semana, o volume de chuvas que caiu na capital mineira foi significativo. Só no sábado (9), a região Centro-Sul acumulou 108,8 milímetros (mm), quase metade da média histórica do mês, que é de 236mm. Em apenas dez dias, a regional bateu 50% do volume de chuvas esperado para novembro. A Região Oeste é a segunda com o maior volume de chuva até agora, com 43,4% do esperado para o mês, ou seja, 102,4 milímetros.

Previsão em Minas

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia amanhecerá com muitas nuvens no Noroeste e Norte de Minas Gerais, principalmente na área próxima à divisa com a Bahia. Nesses lugares as chuvas podem se manifestar já pela manhã. No Triângulo Mineiro e na Zona da Mata, as típicas pancadas de primavera ocorrem a partir da tarde.

O rápido avanço de uma frente fria pelo litoral tende a aumentar a nebulosidade no Sul e Oeste do estado a partir da noite, o que deve provocar chuva isolada na madrugada de quarta-feira (13/11).

Os termômetros devem variar entre 13ºC e 36ºC.

Alerta

Ainda segundo o Inmet, 55 cidades mineiras estão em alerta de chuvas intensas até as 10h de terça (12).

Oito cidades das regiões Noroeste e Norte estão sinalizadas com “perigo”, com previsão de volume de chuvas entre 30 e 60 mm por hora, além de ventos intensos entre 60 e 100 km/h. São elas: Arinos, Bonito de Minas, Buritis, Chapada Gaúcha, Cônego Marinho, Formoso, Januária e Montalvânia.

Outras 47 cidades estão em perigo potencial, também nas regiões Noroeste e Norte. Nessas localidades, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Veja a lista das 47 cidades:

Bonfinópolis de Minas

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Cabeceira Grande

Catuti

Dom Bosco

Espinosa

Gameleiras

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Itacarambi

Jaíba

Janaúba

Japonvar

Juvenília

Lontra

Luislândia

Mamonas

Manga

Matias Cardoso

Miravânia

Monte Azul

Natalândia

Pai Pedro

Paracatu

Pedras de Maria da Cruz

Pintópolis

Porteirinha

Riachinho

Santa Fé de Minas

São Francisco

São João da Ponte

São João das Missões

São Romão

Unaí

Uruana de Minas

Urucuia

Varzelândia

Verdelândia





