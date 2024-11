A Polícia Civil concluiu, na última sexta-feira (8/11), as investigações sobre um caso de injúria racial cometido contra um socorrista do Serviço Móvel de Urgência (Samu) de Passos, no Sul de Minas.





O crime ocorreu no dia 3 de novembro, quando a investigada, uma mulher de 42 anos, foi presa em flagrante após proferir xingamentos de cunho racial contra a vítima enquanto o socorrista atendia o pai dela, um idoso de 75 anos.





Os policiais civis contam, ainda, que a mulher também agrediu e desacatou os policiais militares durante a sua prisão.





As investigações apontaram que a mulher cometia maus-tratos contra o pai. Ela foi presa e encaminhada ao sistema prisional. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) e ela deve ser indiciada nos crimes de injúria racial, desacato, resistência, desobediência e maus-tratos à pessoa idosa.