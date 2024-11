A partir desta segunda-feira (11/11), a Azul Linhas Aéreas retoma operações no Aeroporto Brigadeiro Antônio Cabral, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. A companhia passa a oferecer dois voos diários: um para o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), e outro para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.





As rotas serão operadas pela Azul Conecta, utilizando aeronaves Cessna Grand Caravan com capacidade para nove passageiros. O voo matinal parte de Campinas às 7h30 e retorna às 17h, enquanto o trajeto entre Divinópolis e Belo Horizonte acontece às 9h55, com retorno às 15h40.





Segundo a Azul, há uma demanda crescente de voos partindo de Divinópolis. "Estamos proporcionando uma opção mais confortável e rápida de deslocamento para moradores e visitantes de Divinópolis", disse Vítor Silva, Gerente Geral de Malha e Planejamento Estratégico da Azul.





O prefeito Gleidson Azevedo (Novo) ressalta a importância dos novos voos para o desenvolvimento da infraestrutura e da economia locais. "A retomada dos voos representa um avanço significativo para a mobilidade, turismo e economia de Divinópolis, além de proporcionar mais comodidade aos cidadãos e fomentar a geração de empregos", afirmou.





Aeroporto passou por melhorias

O Aeroporto de Divinópolis estava com operação suspensa há seis anos. Para o retorno, algumas melhorias foram feitas pela Infraero, que administra o local. "A Companhia realizou melhorias para garantir a infraestrutura ideal e adotou os procedimentos necessários para possibilitar a retomada dos voos regulares em Divinópolis", destacou Eduardo Gonzaga, diretor de Operações e Serviços Técnicos da Infraero.





Outro ponto de destaque é a relevância estratégica de Divinópolis no cenário econômico de Minas Gerais. Para Fernando Passalio, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, a conectividade com 70% do PIB nacional em uma hora de voo é um atrativo fundamental para empreendedores que visam expandir suas operações.





"Desde 2019 foram investidos mais de R$ 16 milhões na melhoria da infraestrutura de aeródromos e aeroportos. O esforço da Azul é mais um indicativo de trazer mais comodidade para a população", finalizou o secretário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia