Uma cidade de Minas Gerais registrou uma das temperaturas mais baixas do país nesta terça-feira (12/11). O distrito de Camanducaia, conhecido como Monte Verde, no Sul de Minas, ficou em 5° lugar em lista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que ranqueia as cidades com registros mais frios do Brasil.

A estação meteorológica do Inmet em Monte Verde registrou 9,7°C às 6h desta terça. Além do distrito de Camanducaia, a cidade Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina; e Bagé, Canguçu e Caçapava do Sul, as três no Rio Grande do Sul, também aparecem na lista de cidades mais frias.





Para o resto do dia, há possibilidade de chuva isolada em algumas localidades do Sul de Minas. De acordo com o Inmet, durante a tarde, os termômetros da região podem chegar a 30°C.

Confira os registros mais frios

Bom Jardim da Serra – Morro da Igreja (SC): 8,2°C

Bagé (RS): 8,9°C

Canguçu (RS): 8,9°C

Caçapava do Sul (RS): 9,6°C*

Monte Verde (MG): 9,7°C