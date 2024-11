A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou que o caso do idoso de 78 anos internado em Caratinga, na Região do Rio Doce, não está relacionado à variante da Doença de Creutzfeldt–Jakob (vDCJ), associada ao consumo de carne e subprodutos de bovinos contaminados com a Encefalite Espongiforme Bovina (EEB), conhecida como Doença da Vaca Louca.

O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), órgão responsável pela sanidade dos animais de produção do estado, afirmou que não há qualquer suspeita ou investigação sobre a ocorrência de EEB em Minas Gerais. Além disso, o Brasil nunca registrou casos clássicos da doença, por isso, o risco de contaminação é classificado como insignificante pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE).

A maioria dos casos de DCJ ocorre de forma esporádica (85%) e, geralmente, afeta pessoas entre 55 e 70 anos (com média de 65 anos), sendo mais prevalente em mulheres. A secretaria garantiu que continua acompanhando o caso por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs Minas) e da Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano.





Variante

Ainda de acordo com o órgão estadual, a variante da Doença de Creutzfeldt-Jakob (vDCJ) está associada à encefalite espongiforme bovina. A "vaca louca" é uma doença cerebral extremamente rara que acomete bovinos e pode ser transmitida aos humanos por meio do consumo de carne e subprodutos de bovinos contaminados.

Os primeiros casos da doença na forma vDCJ surgiram na indústria pecuária do Reino Unido em 1996, devido à alimentação de bezerros jovens com farinha de carne e ossos bovinos infectados por príons (agentes infecciosos menores que os vírus, formados apenas por proteínas altamente estáveis e resistentes a diversos processos físico-químicos). "Diferentemente da forma tradicional (DCJ esporádica), a variante acomete predominantemente pessoas jovens, abaixo dos 30 anos, o que não é o caso do paciente em questão", afirma a SES-MG.

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), a definição de um suspeito de "vaca louca" se baseia nas análises de exames, sinais, sintomas e na história epidemiológica do paciente. Dessa forma, o diagnóstico pode ser classificado como possível, provável ou definitivo, mas a confirmação final só pode ser feita por meio de necropsia com análise neuropatológica de fragmentos do cérebro.

Saiba os sintomas de cada doença

Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ)

Desordem cerebral com perda de memória

Tremores (ocorrem em um terço dos casos)

Falta de coordenação motora

Distúrbios de linguagem

Perda da capacidade de comunicação

Perda da visão





Variante da Doença de Creutzfeldt-Jakob (vDCJ)

Desordem cerebral com perda de memória

Tremores (ocorrem em um terço dos casos)

Falta de coordenação motora

Distúrbios de linguagem

Perda da capacidade de comunicação

Perda da visão





Prevenção

Segundo o Ministério da Saúde, as medidas de prevenção estão focadas na prevenção da introdução da variante da Doença de Creutzfeldt-Jakob (vDCJ) no país. "Desde 1998, o governo brasileiro proibiu a importação de derivados de sangue humano doado por pessoas residentes no Reino Unido, além da importação e comercialização de carne bovina e produtos de uso em saúde cuja matéria-prima seja originada de países que apresentaram casos autóctones de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB)", informa a entidade.

No caso da Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), até o momento, não há evidências de que a doença seja contagiosa por contato casual com alguém infectado.

Existe tratamento?

O Ministério ainda afirma que, apesar de várias propostas terapêuticas terem sido estudadas, nenhuma, até o momento, mostrou-se efetiva para alterar a evolução fatal da doença. "Aproximadamente 90% dos indivíduos acometidos pela Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) evoluem para óbito em um ano."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Por isso, o tratamento recomendado é basicamente de suporte e controle das complicações, ou seja, abordar as necessidades nutricionais e psicológicas tanto do paciente quanto da família. Também é necessário realizar um planejamento coordenado para a transferência de cuidados da unidade de saúde para o acompanhamento domiciliar.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges