Homem de 26 anos não teria visto ônibus do Move na Cristiano Machado e foi atropelado





Um homem de 26 anos foi atropelado por um ônibus do Move na Avenida Cristiano Machado, altura do Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste de Belo Horizonte. O acidente ocorreu no início da tarde desta terça-feira (12/11).





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde em Belo Horizonte. O estado de saúde do homem não foi informado.





Informações preliminares indicam que o homem saiu de uma agência bancária e, ao atravessar as pistas exclusivas para ônibus, foi atingido. Uma testemunha relatou ao Estado de Minas que a vítima aparentemente não viu o veículo.





O atropelamento teria acontecido a poucos metros de uma faixa de pedestre Redes sociais/reprodução

A Polícia Militar foi acionada e está no local acompanhando a ocorrência. Imagens enviadas à reportagem mostram que o atropelamento ocorreu a poucos metros da faixa de pedestres.