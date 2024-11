Um homem, de 38 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo na noite dessa terça-feira (26/11), no Córrego Capim Roxo, na zona rural de Caparaó, na Zona da Mata.





Segundo a Polícia Militar, a vítima, que é conhecida pelo envolvimento com o trabalho de drogas, estava caída ao chão, próximo ao próprio carro, um Ford Focus preto. O veículo tinha várias marcas de tiros e a perícia recolheu diversos estojos de calibre nove milímetros no local do crime.





Durante atendimento à ocorrência, a Polícia Militar identificou uma suspeita do crime que estava acompanhada de um comparsa. Depois do crime, a dupla fugiu em um veículo preto.

A PM ainda acredita que o crime foi motivado devido a uma dívida financeira que a suspeita tinha com a vítima.





A perícia técnica foi enviada ao local do crime, enquanto as equipes policiais continuam em busca de informações sobre a localização dos suspeitos.

A Polícia Militar solicita a colaboração da comunidade com informações sobre os autores. As informações podem ser prestadas pelo Disque Denúncia Unificado, 181, ou pelo 190.