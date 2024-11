A Polícia Militar prendeu um homem de 32 anos, suspeito de matar a facadas o padrasto, de 51, na noite de segunda-feira (25/11), em Araguari, no Triângulo Mineiro. O crime teria sido motivado, supostamente, pelas agressões que a vítima vinha praticando contra a mãe do suspeito.

Os militares foram chamados depois que vizinhos ouviram os pedidos de socorro da mulher. Ao ser ouvida pela PM, ela confirmou a versão do filho, destacando que as agressões eram frequentes. No local, os policiais encontraram o suposto agressor caído no chão, com perfurações no pescoço e no peito causadas por uma faca.

Nessa segunda-feira, a mãe do suspeito e a vítima haviam bebido. A mulher contou que, em determinado momento, levou um soco do companheiro após recusar se relacionar com ele. Para defender a mãe, o filho pegou uma faca e golpeou o homem após agredi-lo. O rapaz foi levado à delegacia da Polícia Civil.