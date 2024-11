"O enredo é uma forma de homenagear aqueles que sofreram perseguições e violações de direitos durante a ditadura." A resposta do gestor da Escola de Samba Triunfo Barroco, Alvimar Neri Pinto, justifica a escolha do tema para o desfile do Carnaval 2025 de BH. A agremiação escolheu "1985: 40 anos da redemocratização do Brasil - A liberdade é o outro nome de Minas" para celebrar a data histórica e relembrar a importância da luta pela democracia e pelos direitos humanos.

O presidente do coletivo explica o que motivou a escolha do mote: "A Triunfo Barroco deseja reconhecer e valorizar a resistência e a coragem dos que lutaram pela liberdade e pela justiça. Minas Gerais tem um papel histórico relevante nas lutas pela liberdade e pela independência do Brasil. O tema destaca a contribuição do estado para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária", diz ele.

Também faz parte do objetivo da escola de samba relembrar que a democracia é um processo contínuo, que requer a participação ativa de todos os cidadãos. "O carnaval é uma expressão rica da cultura brasileira, e o enredo busca celebrar a diversidade das vozes e tradições que compõem o tecido social do país, promovendo a inclusão e a valorização das diferentes culturas", garante Alvimar.

Para o desfile, o grupo pretende narrar na passarela a redemocratização, destacando momentos-chave e figuras importantes que lutaram pela liberdade. "Cada ala do desfile representará diferentes aspectos dessa luta, desde a opressão até a conquista da democracia. Os figurinos serão elaborados para refletir a diversidade cultural do país, por meio de cores vibrantes e símbolos históricos. As coreografias serão desenvolvidas para expressar a emoção e a energia do povo brasileiro, com danças que representam diferentes tradições", descreve o gestor.

Uma das alas será dedicada a homenagear artistas, jornalistas e escritores que resistiram à opressão. Como pano de fundo, o samba-enredo irá evocar, ao som de tambores, letras que falam sobre a luta pela democracia e igualdade. "A expectativa é que haja uma forte participação do público, nas arquibancadas e nas ruas. Espera-se que o desfile atraia a atenção para a importância da cultura na construção da identidade nacional e que o público saia com uma maior consciência sobre os direitos civis e a necessidade de participação cívica", destaca Alvimar.

A Triunfo Barroco já iniciou os preparativos para a folia do próximo ano. Os interessados em participar podem comparecer aos ensaios da escola de samba, que ocorrem todas as sextas-feiras, a partir das 19h, no Instituto Bacana Demais, localizado na Avenida Américo Vespúcio, 2040 - Parque Riachuelo – Caiçara, Região Noroeste da cidade.

Carnaval é espaço político





Não é de hoje que o carnaval é uma das maiores manifestações culturais do país. Mas, para além da folia, o evento aborda questões sociais e políticas de maneira criativa e acessível, seja nos enredos ou até nas fantasias, alcançando um público amplo.

Alvimar Neri acredita que isso ajuda a educar os foliões, promovendo uma reflexão sobre os desafios enfrentados e as conquistas alcançadas. "Através de suas letras, danças e performances, os participantes e as escolas de samba podem expressar suas opiniões e reivindicações", conclui.