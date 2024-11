O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) converteu a prisão dos suspeitos de matar uma adolescente de 15 anos, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, de flagrante para preventiva. O corpo de Sophia Louise Gonçalves Rodrigues Guerra foi encontrado em um loteamento isolado na Avenida Prefeito Alberto Moura, no domingo (24/11). Os homens, de 21 e 24 anos, estão detidos no Presídio de Sete Lagoas.





Sophia foi encontrada depois que a mãe dela procurou a Polícia Militar, informando sobre seu desaparecimento. Ela teria saído de casa, no sábado (23/11), sem a autorização da mãe, para ir a uma festa no Bairro Esperança. Na ocasião, estava acompanhada de quatro homens.





A suspeita é de que a adolescente tenha sido assassinada após deixar o evento. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a jovem teria sido dopada, com “boa noite Cinderela”. Ela foi encontrada de bruços e seminua, com um corte profundo na região do pescoço e marcas de pneu sobre o corpo. No chão, ao lado do corpo, estava escrita a sigla CBC, "Comando do Bairro do Carmo", uma facção da região.

Márcia Máximo, delegada da Polícia Civil, informou que a jovem estava acompanhada por quatro homens. Segundo ela, eles seriam os responsáveis por dopá-la. Ao final do encontro, Sophia foi vista saindo do local com dois homens, de 24 e 21 anos, em um Honda Civic prata.





A reportagem procurou a defesa dos suspeitos. Por meio de nota, o advogado do homem de 21 anos afirmou que a prisão de seu cliente foi convertida mesmo sem a Justiça ter posse de vídeos e áudios com elementos que corroboram sua versão de que não teria participado do crime. Os materiais, no entanto, segundo o advogado, foram solicitados pelo tribunal à polícia para análise.

“A defesa aguarda com serenidade o restante das apurações da Polícia Civil e irá demonstrar a inocência do autuado ao longo das investigações”, concluiu o defensor.





O Estado de Minas procurou a defesa do segundo suspeito, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.





Prisões





Os acompanhantes da adolescente foram detidos no mesmo dia. O mais velho foi encontrado em casa. Quando os militares chegaram ao local, avistaram um veículo da mesma cor e modelo na garagem do homem, com o para-choque danificado. Ele disse que havia batido o carro durante a noite, mas não forneceu detalhes.

Na sequência, questionado sobre a adolescente, o homem ficou nervoso e contou que ele, o outro suspeito e a adolescente foram a um bar depois da festa. Em seguida, afirmou que deixou o amigo em casa e Sophia em uma praça.





Ainda durante este primeiro contato com o suspeito, os militares observaram marcas de sangue na lataria dianteira e em um dos pneus. Perguntado sobre isso, o suspeito apresentou uma segunda versão dos fatos.

Segundo ele, ambos os homens se deslocaram com a adolescente até o loteamento. Na sequência, o mais jovem teria saído do veículo com a garota e a estuprado, enquanto ele teria ficado no carro mexendo no celular. O amigo, então, teria entrado no veículo, afirmando que “fez merda”, e os dois teriam saído do local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Questionado, o homem de 21 anos afirmou que, após saírem da festa, o homem de 24 anos o deixou em casa e ficou no carro com a adolescente.