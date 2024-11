O automóvel usado no sequestro relâmpago de um idoso de 84 anos foi recuperado pela Polícia Militar Rodoviária, em Além Paraíba, na Região da Zona da Mata, em Minas Gerais, na noite dessa segunda-feira (25/11). A apreensão aconteceu durante uma operação na MGC-393.





Segundo a corporação, ao avistarem as viaturas, os condutores do veículo realizaram uma retorno brusco, em local proibido, e aceleraram na tentativa de fugir do bloqueio policial. Imediatamente, os militares começaram as buscas pelo carro, que foi encontrado em uma via de acesso ao Bairro Terra do Santo.





Ao chegarem no local, os policiais avistaram o carro ainda ligado, mas sem ninguém dentro. Os ocupantes não foram encontrados. Em contato com a 52ª CIA de polícia da cidade, foi informado que o veículo era roubado e havia sido usado em um sequestro relâmpago.





Conforme informações da ocorrência, a vítima foi levada de sua residência até uma agência bancária para que retirasse uma quantia em dinheiro. No entanto, ela conseguiu pedir socorro e os suspeitos fugiram do local.