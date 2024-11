Uma idosa de 78 anos foi encontrada em uma plantação de cana e mamão próxima a Januária, no Norte de Minas, na manhã desta terça (26/11). Ela estava desaparecida há um dia. A mulher foi encontrada “consciente, confusa, debilitada e desidratada", de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). A idosa estava acompanhada do cachorro dela, que tentava impedir que os militares se aproximassem.





A idosa desapareceu na Comunidade Quilombola de Sítio Novo, localizada a cerca de 18 km de Januária. Ela foi vista pela última vez por volta de 15h dessa segunda. O Corpo de Bombeiros de Januária foi acionado por familiares logo no dia do desaparecimento.

Os bombeiros localizaram a idosa distante de 5 km da casa dela. A equipe prestou atendimento à paciente, monitorou seus sinais vitais e a conduziu para o Hospital de Januária.

Para localizar a desaparecida, os bombeiros utilizaram um drone equipado com câmera termal para realizar buscas nas proximidades da residência dela. Além disso, os agentes realizaram uma varredura a pé pela área de vegetação no entorno da casa. Os trabalhos se estenderam até por volta de 1h.





As buscas foram retomadas ao amanhecer desta terça. Com a informação de que uma mulher com as características da idosa havia sido avistada em uma estrada de terra, próxima ao povoado de Água Viva, os bombeiros se deslocaram para o local. Após rastreamento na região, encontraram a idosa.

