Um apartamento do Edifício Panorama, localizado na Avenida Afonso Pena, esquina com Rua Claudio Manoel, no Funcionários, região Centro-Sul de Belo Horizonte, pegou fogo nesta terça-feira (26/11).

Conforme informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais (CBMMG), foi registrado princípio de fumaça saindo pela janela do apartamento.

Os militares deslocaram três equipes, que estão empenhadas no caso. À princípio, não houve nenhuma vítima.