Dois suspeitos de invadir uma fábrica de plásticos no Bairro Tropical, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram mortos durante confronto com policiais militares na madrugada desta terça-feira (26/11). Além da dupla, de 22 e 25 anos, outros dois homens estariam envolvidos na ocorrência. Informações preliminares dão conta que nove funcionários do estabelecimento foram mantidos reféns.





Conforme a Polícia Militar, após roubar aparelhos eletrônicos, cartões bancários e documentos pessoais das vítimas, os homens fugiram em um veículo Ford Ka. Eles foram interceptados pelos militares na BR-381, em Betim, também na Grande BH.





Ao receberem ordem de parada, os suspeitos não a respeitaram e fugiram. Durante a perseguição, o motorista perdeu o controle do veículo e saiu da pista, na altura do Bairro Petrópolis. Em seguida, os homens passaram a tentar escapar a pé.





Em determinado momento, um dos suspeitos atirou contra os militares. Durante a troca de tiros, dois homens tentaram se esconder em uma moita. Ao serem localizados, os perseguidos teriam feito movimentos que indicaram que sacariam armas novamente, e foram atingidos pelos policiais.





Os suspeitos baleados chegaram a ser socorridos e levados para o Hospital Regional de Betim, mas morreram. Os outros dois ainda estão foragidos. A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se um inquérito foi instaurado, mas até a publicação desta matéria não houve resposta.