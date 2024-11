Um motociclista, de 21 anos, morreu em um acidente na Avenida Vilarinho, em Venda Nova, na madrugada desta terça-feira (26/11).

Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), a moto era um modelo recém-adquirido e ainda não estava emplacada.





Conforme o registro policial, não foram localizadas testemunhas do acidente. No entanto, os policiais acreditam que o motociclista tenha perdido o controle da moto ao realizar uma curva, o que fez com que ele se chocasse contra um poste.

Os socorristas do Samu tentaram reanimar a vítima, sem sucesso. O jovem morreu no local em decorrência dos politraumatismos.