A situação aconteceu em um ônibus da linha 63 do Move

Um idoso de 75 anos foi detido pela Guarda Civil de Belo Horizonte por ejacular em uma mulher de 21 anos dentro do ônibus, na manhã desta terça-feira (26/11). A Guarda Municipal foi acionada pelo motorista que usou o botão de assédio do ônibus da linha 63 do Move, enquanto trafegava na Avenida Antônio Carlos, por volta das 6h.





Nas redes sociais, internautas compartilharam o momento em que os passageiros perceberam e repudiaram a ação do homem. Nas imagens, é possível ouvir alguns usuários do transporte público xingando o homem e dizendo que ele deve ir para a cadeia.





Em meio à multidão, o homem fica próximo à porta do veículo e outras pessoas dizem que “ele não vai descer”. Outros dizem que ele é “pilantra”, “vagabundo” e que tem vontade de “dar um murro na cara”. Ao fundo, é possível ouvir a vítima chorando.





O estudante de administração Kayque Rodrigues, de 21 anos, estava indo para a faculdade quando presenciou a situação. “O ônibus estava bem cheio. O homem tentou fugir, mas o pessoal não deixou. Alguns homens cercaram e não deixaram ele sair até que a Guarda Municipal chegasse ao local”, lembra o estudante.





Conforme o passageiro, o motorista acionou o botão de assédio. “Em cerca de 10 minutos a Guarda Municipal já tinha chegado. Toda a situação foi bem rápida”, explica Kayque Rodrigues.

O caso, registrado como importunação sexual, foi encaminhado à Delegacia da Mulher. A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil (PC) e aguarda retorno.