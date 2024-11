Uma mulher de 44 anos foi presa pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (25/11), no Bairro Guarani, Região Norte de Belo Horizonte, depois de confessar que colocou fogo na casa onde mora o irmão dela.

O imóvel está localizado em um terreno que é herança de família, informou a mulher aos militares. Segundo ela, o irmão é dependente químico e tem causado muitos problemas em decorrência do vício.

Após uma discussão, ela teve um acesso de raiva e incendiou a casa usando thinner e um isqueiro. No momento do incêndio, o irmão dela não estava dentro do imóvel. Ninguém ficou ferido. O boletim de ocorrência não cita outros detalhes.

O Corpo de Bombeiros disse que foi acionado por vizinhos. No local, os militares debelaram o fogo, que atingiu toda a casa. Como de praxe, os bombeiros realizaram a atividade de rescaldo, a fim de evitar novos focos de incêndio. A Defesa Civil também foi acionada devido à suspeita de danos estruturais.

A mulher foi conduzida a uma delegacia na região de Venda Nova.