Casal é preso por extorsão ao exigir resgate de moto furtada em MG

Um casal foi preso por extorsão após pedir resgate de uma moto furtada em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais. O caso aconteceu nesse sábado (23/11) e foi divulgado nesta segunda-feira (25/11) pela Polícia Militar (PM).





Segundo informações da Polícia Militar, o dono da motocicleta recebeu uma ligação de um dos suspeitos, que exigiu o pagamento de R$ 2,5 mil em dinheiro para devolver o veículo furtado e ameaçou a vítima de morte caso não realizasse o pagamento.





A vítima fez contato com a polícia e com apoio dela marcou um encontro com o suspeito na Avenida Autorama, no bairro Santa Luzia. Lá, o homem foi preso em flagrante no momento em que ele recebia o valor exigido.





Os policiais seguiram até o local onde a motocicleta furtada estaria escondida. No entanto, o outro suspeito que estava com o veículo conseguiu fugir com ela ao perceber a chegada da polícia.





Na casa, os policiais encontraram uma mulher que admitiu ter emprestado o celular para que um dos suspeitos negociasse o resgate da moto. Ela também foi presa.





No imóvel, a PM apreendeu uma chave micha, ferramenta comumente usada em furtos de veículos, além do dinheiro entregue na extorsão.





Prisão por extorsão





O homem, de 21 anos, e a mulher, de 26, foram presos por extorsão mediante ameaça e levados para a Delegacia de Polícia Civil. As autoridades seguem em busca do terceiro envolvido no crime.





A Polícia Militar orienta a população a denunciar suspeitos de furtos e extorsões em Divinópolis. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números do Disque-Denúncia 181 ou pelo telefone de emergência 190.

*Amanda Quintiliano especial para o EM