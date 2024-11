Um síndico de 44 anos que cultivava cannabis sativa na cobertura de um prédio foi preso pela Polícia Militar (PMMG), na Avenida 21 de Abril, no Centro de Divinópolis, Região Centro-Oeste de Minas Gerais, na última sexta-feira (22/11).





A prisão ocorreu dentro da operação “7º Região Mais Segura”, desencadeada por militares do 23º BPM. A ação ocorreu a partir de uma denúncia de que o síndico havia trancado a porta de acesso à área de uso comum dos moradores, localizada na cobertura do prédio e estaria cultivando maconha no local.





Depois de ser abordado na sacada do prédio, o homem entregou a chave para acesso ao local. Na cobertura, os policiais encontraram uma estufa com quatro pés de maconha, já em estado produtivo.





O síndico tinha instalado um equipamento, com cabo de energia que alimentava a estufa. No apartamento do autor, foram encontrados dois pacotes plásticos contendo sementes de maconha e um broto da planta, que estavam escondidos dentro do guarda-roupas no quarto do suspeito.





O homem foi preso por tráfico de drogas e encaminhado juntamente com os materiais apreendidos para a Delegacia de Polícia.





