Um homem, de 25 anos, foi preso na quinta-feira (23/11) durante uma abordagem da Polícia Militar Rodoviária na BR-259, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Ele estava com dois tabletes de pasta base de cocaína escondidos na mochila do filho, de apenas 1 ano.

O suspeito foi abordado em um táxi, no posto policial da rodovia, e estava acompanhado da mulher e de dois filhos, um de 1 e outro de 3 anos.

A família é de Mantenópolis (ES), cidade próxima à divisa com Minas Gerais. O casal disse aos policiais que foi até Governador Valadares, a 111 quilômetros de casa, para uma consulta.

O sargento Manske relata que os policiais notaram certa inquietação do suspeito durante a abordagem. "Questionado se havia algo ilícito no veículo, ele alegou que não. Então, continuamos com a busca."

Os policiais vasculharam a mochila da criança e encontraram, junto com fraldas, dois tabletes de pasta base de cocaína (1 kg), além de 51 dólares, 5 euros, R$ 1.005 e um celular.

O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

Com informações de Alessandra Garcia, da TV Alterosa Leste