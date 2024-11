Ricardo Gomes Ribeiro com os filhos Larah Loren (10) e Gabriel (6), no Centro de Saúde Cachoeirinha

Acontece neste sábado (23/11) o Dia D da Vacinação em Belo Horizonte. Com o objetivo de garantir a atualização do cartão de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, todos os 153 postos da capital estão funcionando até as 17h.

Até o momento, os postos registraram pouco movimento. Segundo uma agente de saúde, muitos pais levaram os filhos para vacinar há mais tempo devido á exigência do cartão de vacinação completo no ato da matrícula em escolas públicas municipais.





Ricardo Gomes Ribeiro vacinou os dois filhos, Larah Loren, de 10 anos, e Gabriel, de 6, contra a dengue no Centro de Saúde Cachoeirinha, na Regional Nordeste da capital. Com o início da época de chuvas, a doença se tornou uma preocupação para a família. “A gente ficou sabendo da campanha e veio atualizar a caderneta de vacina deles para evitar as doenças que têm voltado com frequência. Não podemos correr o risco”, diz Ribeiro.





Ele conta que ainda falta a aplicação da dose contra febre amarela para colocar o cartão da menina em dia, mas a imunização está marcada para daqui a 30 dias. “Vou voltar com certeza”, afirma o pai.





João Teixeira aproveitou a oportunidade para levar os filhos João Victor, de 14 anos, e Arthur Davi, de 4, para atualizar os cartões de vacina no Centro de Saúde Ermelinda, da Região Noroeste de Belo Horizonte. “É importante manter a vacinação em dia, para prevenir. E a escola está exigindo o cartão em dia também”, diz o pai.





Vacinação em dia





No mesmo posto, Regina Fátima de Barros também levou seus dois filhos: Victor Hugo, de 13 anos, e Carolina, de 16, para serem imunizados. Ela ressalta a importância das vacinas para a proteção da família.





“É importante vacinar os filhos da gente desde bebezinhos. Há tantas doenças que estão voltando, e tem pai e mãe que infelizmente não leva as crianças, não sei o porquê. Não tem que ter medo da vacina, porque ela protege?”, declara Regina.





A mãe, que está com a vacinação em dia, ficou sabendo da campanha pelas redes sociais. O menino recebeu a dose contra a dengue. A jovem também estava com o cartão em dia.





Quem também estava com o cartão completo foi Lucas Henrique, de 5 anos. Ele estava acompanhado do pai, Henrique Gomes, que sempre acompanhou as campanhas feitas pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).





“A gente sempre deu todas as vacinas, as que fazem parte do SUS e as do esquema particular. Ficamos na dúvida da vacina da pólio, então conferi, e estava tudo completo, nada a tomar”, relata, satisfeito.





Henrique também frisa que doenças já erradicadas, como a poliomielite, correm o risco de voltar a infectar a população, mas devem ser tratadas com a devida importância. Na família, todos estão com o esquema vacinal completo.





“Não se pode desconsiderar tudo que, ao longo dos anos, foi feito de pesquisa em relação à importância das vacinas. As doenças estão voltando e no que a gente pode contribuir para não voltarem, está contribuindo. E um ponto fundamental: é de graça”, declara Gomes.





Campanha de vacinação





Neste "Dia D", estão sendo ofertadas vacinas, como a de rotavírus, poliomielite, meningocócica ACWY, pneumocócica 10, hepatites A e B, HPV, febre amarela e gripe. A vacina contra a dengue também será aplicada apenas no público de 6 a 14 anos, e o imunizante BCG será disponibilizado somente nos locais de referência.





A principal preocupação da Prefeitura de Belo Horizonte é a baixa adesão desde o início da campanha, no dia 4 de novembro. Meningite e coqueluche, por exemplo, ainda não atingiram a meta de 90% de cobertura estipulada pelo Ministério da Saúde.





Segundo o governo municipal, menos da metade do público com idade inferior a um ano recebeu vacina contra a meningite. Já a cobertura da coqueluche atinge apenas 75% das crianças abaixo de 12 meses.





A prefeitura divulgou ainda que a rede pública não dispõe das vacinas contra a COVID-19 e varicela: “O município já notificou a Secretaria de Estado da Saúde (SES) sobre a falta, porém não há previsão para o reabastecimento”.





Para receber os imunizantes, os pais devem apresentar um documento de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço residencial e a caderneta de vacinação da criança ou adolescente para conferência e registro.





Para conferir os locais acesse e outras informações, acesse:

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/vigilancia/imunizacao/multivacinacao