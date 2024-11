Dia D da vacinação em BH aplicará doses de imunizantes no público até 15 anos

A fim de garantir a atualização do cartão de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) realiza o Dia D da Campanha de Multivacinação neste sábado (23/11). Os 153 centros de saúde da cidade farão a aplicação das doses das 8h às 17h.





“O objetivo principal do Dia D é ampliar e facilitar o acesso de pais, mães e responsáveis aos pontos de vacinação para garantir proteção ao público menor de 15 anos, contribuindo para o controle e erradicação de doenças imunopreveníveis. Nossas unidades estarão de portas abertas para a conferência do cartão de vacinas e, se for o caso, aplicação dos imunizantes pendentes”, disse a subsecretária de Promoção e Vigilância à Saúde, Thaysa Drummond.





A PBH alerta para a baixa adesão da campanha em andamento desde o dia 4 de novembro, em especial da meningite e coqueluche, doença que registrou 258 casos e uma morte só neste ano. Ambas ainda não atingiram a meta de 90% de cobertura estipulada pelo Ministério da Saúde.





Segundo o governo municipal, menos da metade do público menor de um ano esperado para se vacinar contra a meningite recebeu a dose. Já a cobertura da coqueluche atinge apenas 75% das crianças abaixo de 12 meses.





Durante a mobilização serão disponibilizadas vacinas como a de rotavírus, poliomielite, meningocócica ACWY, pneumocócica 10, hepatites A e B, HPV, febre amarela e gripe. Porém, a vacina contra a dengue também será aplicada apenas no público de 6 a 14 anos, e o imunizante BCG será disponibilizado somente nos locais de referência.

A prefeitura divulgou ainda que a rede pública não dispõe das vacinas contra a covid-19 e contra a varicela: “O município já notificou a Secretaria de Estado da Saúde (SES) sobre a falta, mas ainda não há previsão para o reabastecimento”.





Para receber os imunizantes, é necessário a apresentação de um documento de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço residencial e da caderneta de vacinação da criança ou adolescente para conferência e registro.

Para conferir os locais acesse e outras informações acesse: https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/vigilancia/imunizacao/multivacinacao