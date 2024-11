Um cachorro que havia caído em um buraco de 5 metros de profundidade foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em Araguari, no Triângulo Mineiro, nessa quarta-feira (20/11). Para realizar o salvamento, foi necessário o uso de cordas para içar o animal.

O buraco, com 80 centímetros de diâmetro, havia sido feito como fundação para um imóvel na Avenida Doutor Oswaldo Pierucettino, no Bairro Interlagos. O cachorro de médio porte ficou preso no local, e foi a tutora do animal quem o localizou e avisou os bombeiros.

De acordo com a corporação, técnicas de salvamento terrestre foram empregadas para retirar o animal. Após o resgate, o cachorro foi devolvido à sua tutora.

Em um vídeo do salvamento, é possível ver os bombeiros içando o cachorro com cordas após conseguirem laçá-lo.

O proprietário do terreno foi notificado a sinalizar e tampar adequadamente os buracos de fundação, a fim de evitar novos acidentes como este.