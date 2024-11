A Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) afirmou ter recebido doses insuficientes de vacinas contra COVID-19 e Varicela (catapora) por parte do Ministério da Saúde ao longo deste ano. A última remessa de imunizantes contra a COVID-19 foi recebida há cerca de um mês, com um total de 84 mil doses - e, de acordo com a SES-MG, foi distribuída proporcionalmente aos 853 municípios mineiros. Já as doses da vacina contra Varicela são entregues de forma irregular desde agosto de 2023, com a última remessa recebida em junho deste ano.

As vacinas insuficientes refletem imediatamente nos estoques dos postos de saúde, como no caso de Belo Horizonte, que esta semana suspendeu a aplicação de imunizantes contra a COVID-19 após as doses se esgotarem - a vacinação contra Varicela já havia sido interrompida pelo mesmo motivo.

De acordo com a SES-MG, que recebe as vacinas do Ministério da Saúde e as distribui para os municípios, no decorrer de 2024 "houve registro de atraso na entrega de alguns imunizantes e também a diminuição na oferta das doses, em casos específicos".

A escassez de estoques de vacinas nos postos de saúde tem sido alertada há meses pelas secretarias de saúde de todo o estado. Tanto que, em setembro, a Associação Mineira de Municípios (AMM) enviou um pedido de explicação ao Ministério da Saúde, após receber queixas de gestores de municípios sobre a falta de imunizantes.

Novas remessas

O Ministério da Saúde informou à reportagem que “não há falta de vacinas” e que, apesar da produção limitada de imunizantes em todo o mundo devido a problemas com fornecedores, houve redução na quantidade de doses enviados para os estados, mas sem deixar de atendê-los.

Em outubro, a pasta enviou doses da vacina contra a COVID-19 para todas as unidades federativas, que chegaram a Minas Gerais em 25 de outubro. Em relação à vacina contra a Varicela, o ministério alega que problemas com um fornecedor internacional impactaram a oferta do imunizante.

“Para atender à demanda nacional, o Ministério da Saúde buscou outros fornecedores e fechou aquisições no total de 8,2 milhões de doses para regularização dos estoques. Em 2024, foram entregues 1,5 milhão de doses da vacina contra a Varicela e 2,9 milhões da tetraviral”, explica a pasta, em nota. Ainda segundo o ministério, foi realizado um pregão para a compra de mais 69 milhões de doses de vacina contra a COVID-19, que garantirão o abastecimento por até dois anos.