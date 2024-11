O Ministério Público denunciou Pedro Rocha (PSD), prefeito de Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro, por ter utilizado recursos destinados à Covid-19 para a contratação de pesquisas de opinião em 2020.

Na época, Pedro havia assumido a prefeitura – ele foi eleito vice-prefeito nas eleições de 2016 – e se preparava para disputar o cargo máximo da cidade em 2020.

Segundo o MP, além de ter utilizado os recursos da Covid-19 para a contratação das pesquisas, o prefeito também teria superfaturado alguns contratos.

“Conforme a nota fiscal nº 479, no valor de R$ 78.590,00, perfazendo o montante de R$ 220.254,00, com um percentual apurado de 48,66%, de possível prática de superfaturamento, o valor apurado foi de R$ 107.175,60 (em valores atuais, R$ 122.601,22), valores faturados a maior, se comparados aos preços praticados em nossas amostragens”, informou o promotor Roberto Vieira dos Santos, responsável pela denúncia.

Na denúncia, o Ministério Público pede:

1 - Ressarcimento de R$ 122.601,22 aos cofres públicos de Monte Carmelo.2 - Suspensão dos direitos políticos do prefeito.3 - Proibição dos condenados de contratar com a Administração Pública.

A reportagem do EM tentou contato com a defesa do prefeito Pedro Rocha, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.