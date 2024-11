Longe das polarizações e ativo no TikTok, Helton Junior é uma liderança do bairro Lindeia, na região do Barreiro

O EM Entrevista desta quinta-feira (21/11) recebe o vereador eleito Helton Junior (PSD). Aos 24 anos, ele é um dos mais jovens a conquistar uma cadeira em BH e recebeu 8.013 votos.

Presente nas redes sociais, principalmente no TikTok, Helton Júnior é uma liderança atuante na região do Lindeia, no Barreiro. É ligado ao deputado estadual e líder do PSD, Cássio Soares, e é conhecido como 'Heltinho'.

Formado no Colégio Loyola e estudante de Gestão Pública na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ele já trabalhou na Prefeitura de Contagem, no Governo de Minas, no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), na Quaest e na Câmara Municipal de BH.

A entrevista será transmitida ao vivo, às 11h.