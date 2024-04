Encerrada a troca de cadeiras durante a janela partidária, quando os vereadores se apressaram para criar alianças e encontrar novas legendas, outro desafio surge para aqueles que desejam a reeleição em Belo Horizonte: as novas lideranças potencializadas pelas redes sociais prometem desbancar os veteranos. E, apesar de possuírem seus próprios redutos eleitorais, alguns membros da Câmara Municipal de BH parecem desorientados quando o assunto é popularidade virtual.



Sejam de esquerda ou de direita, esses jovens candidatos – todos com menos de 30 anos – cujas estratégias de campanha ecoam os feitos de Nikolas Ferreira (PL-MG) e Duda Salabert (PDT-MG), querem assumir os espaços outrora dominados pelos vereadores veteranos. Aqueles que há anos transitam pelos corredores da Câmara, colecionando mandatos e carregando reeleições por alianças políticas, agora se veem confrontados pela nova geração, que mesmo sem abertura partidária, impulsiona milhares de seguidores.



É o que vem acontecendo nos bastidores do PL, a legenda com filiados com maior familiaridade com as redes sociais. Surgidos neste movimento, o deputado Nikolas Ferreira e o candidato à Prefeitura de BH (PBH) Bruno Engler já incomodaram muito em outros pleitos. Agora ambos decidiram lançar os nomes de assessores que trabalharam em suas campanhas.



Nikolas vai impulsionar Pablo Almeida. Engler escolheu William dos Santos, o Vile. Os dois usam das mesmas estratégias que seus “padrinhos” para estimular as pré-campanhas: vídeos virais com o uso do patriotismo, discursos de extrema direita, verde e amarelo e imagens ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Mas, mesmo sendo um dos frutos mais bem-sucedidos deste movimento, Nikolas também vem se preocupando com a tomada de popularidade, assim como os mais experientes.



Isso porque, outro jovem, muito similar a ele, vem roubando a cena nas redes sociais: João Fernandes. Membro do Novo, ele não conseguiu se mudar para o PL. O motivo? A similaridade com a trajetória do nome que o inspira, o próprio Nikolas Ferreira. Há quem diga, dentro do Partido Liberal, que esse foi o motivo de João ter sido barrado na legenda, mesmo com a possibilidade de angariar milhares de votos.



Nas redes sociais, João, que tem apenas 22 anos, coleciona mais de 200 mil seguidores. Assim como os outros candidatos do PL, o novista tem vídeos ao lado do ex-presidente Bolsonaro, vem colecionando fãs e é visto como 'o novo Nikolas'.



Na esquerda, o problema também tem Instagram, Twitter e sobrenome de ex-presidente: Pedro Rousseff (PT-MG). Sobrinho da ex-presidenta Dilma Rousseff (PT), ele não é um dos mais queridos nos corredores da legenda petista mineira. Considerado internamente pelos mais experientes como “falador desenfreado” e “sem noção”, o jovem é um dos maiores nomes quando o assunto é engajamento e seguidores nas redes sociais, e ficou conhecido como “crush” do ex-BBB Gil do Vigor.



Fora das telas dos celulares, Rousseff é formado em administração e faz parte do Comjuve (Conselho Municipal de Juventude) da Prefeitura de BH. Com experiência nos bastidores da política, ele trabalhou na campanha do presidente Lula (PT) e na candidatura de Ricardo Campos (PT-MG), eleito deputado estadual. Agora, é pré-candidato a vereador por BH e, se depender de seus seguidores, deve ocupar uma das cadeiras em 2025 pelo Partido dos Trabalhadores, que hoje conta com dois vereadores na capital.



Longe das polarizações e ligado no Tiktok, Helton Junior, liderança do bairro Lindeia, na Região do Barreiro, também chama a atenção nos bastidores. Queridinho do deputado estadual e líder do PSD, Cassio Soares, “Heltinho” protagonizou na Câmara um momento histórico: a jogada de xadrez liderada pelo presidente da Casa, Gabriel Azevedo (MDB), que convocou o suplente de Miltinho CGE – que na época era o acusador de um dos processos de cassação contra Gabriel – para votar na abertura de processo. O fato é que o suplente era exatamente o jovem das redes sociais. E pela primeira vez, Helton Jr. pode subir no púlpito da Câmara Municipal e discursar não só para seus seguidores, como também como vereador empossado, ainda que por um dia.



Nas redes sociais Heltinho, que tem 24 anos, vem fazendo vídeos virais nas redes sociais. Neles, reclamações sobre o metrô, os ônibus de Belo Horizonte e mais: ideias progressistas. Nos bastidores, há quem diga que a “viralização” do dia para noite de Heltinho, que também é servidor da Câmara, preocupa os vereadores “mais antigos”, que ainda não têm bons resultados quando o assunto são as redes sociais.

Protesto em Formiga

O governador Romeu Zema (Novo) enfrentou momentos de tensão durante sua visita a Formiga, onde foi convocado pelo prefeito Eugênio Vilela (Republicanos) para uma reunião com lideranças locais. Servidores públicos da área da educação e da segurança pública expressaram insatisfação com a atual situação salarial e cobraram uma recomposição. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, os servidores foram vistos seguindo Zema pelas ruas, entoando cânticos como “Segurança, educação, queremos valorização!” e “Iu, iu, iu, prometeu e não cumpriu!”. A atmosfera se intensificou ainda mais quando os presentes chamaram o governador de “caloteiro”, em coro, com a frase: “Eiro, eiro, eiro, Zema caloteiro!”.

Reviravolta

Faltando pouco para o fim da janela partidária, Marcelo Aro sofreu um revés significativo em suas tentativas de consolidar alianças, perdendo novamente para Gabriel no jogo de xadrez político. Isso porque a tentativa de Aro de tomar o controle do PRTB – que antes era de Gabriel – foi efêmera, durando apenas 24 horas, com a Justiça eleitoral restaurando a legenda para Guilherme Papagaio, chefe de gabinete da Presidência da Câmara Municipal.



Na ALMG

A tentativa de Aro de tomar o controle do PRTB também irritou os parlamentares da base do governador Romeu Zema (Novo). Isso porque o chefe do Executivo mineiro chegou a intervir na situação para negociar a questão. Dorgal Andrada (PRD) manifestou sua insatisfação com a situação, o que gerou revolta entre Tadeuzinho (MDB) e João Magalhães (MDB).



NA CMBH

Na Câmara Municipal, a situação continua se deteriorando para Marcelo Aro, com a devolução de mais de 30 funcionários ligados à Família Aro. Os únicos que não foram afetados foram os ligados ao vereador Juliano Lopes (Podemos).



Freixo na ALMG

O presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, vai apresentar na Assembleia de Minas as políticas públicas da instituição e do Ministério do Turismo direcionadas ao setor e à cultura. A reunião, solicitada pela deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT) e outros parlamentares do Bloco Democracia e Luta, acontece na Comissão de Cultura na próxima segunda-feira (8/4), às 14h.



PSB em Contagem

O PSB filiou três novos vereadores em Contagem. São eles: Ronaldo Babao, Daniel do Irineu e o ex prefeito Carlin Moura.



Pacheco + Fuad

As idas do prefeito de Belo Horizonte à Brasília têm como objetivo principal a articulação para a Prefeitura de BH. Só na última

semana, Fuad esteve três vezes com o senador Rodrigo Pacheco (PSD) para negociar as novas alianças.