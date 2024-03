Curiosamente, Belo Horizonte herdou dois vereadores que já são conhecidos nos corredores da Câmara Municipal. Preto, cujo nome verdadeiro é Wagner Messias (União-Brasil), já ocupou o cargo de vereador na casa por cinco mandatos. Durante esse período, acumulou polêmicas e enfrentou processos judiciais. Por outro lado, Professora Nara (Rede), além de ser presença constante em reuniões e comícios da esquerda, trabalha desde o ano passado como assessora no gabinete do presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo (MDB).

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) oficializou na quinta-feira (21/3) os dois nomes que vão assumir, na segunda-feira (25), as cadeiras na capital. A dupla tomará posse devido às cassações de Cesar Gordin (Solidariedade) e Wesley Moreira (PP).

O fato é: mesmo que o anúncio tenha sido feito durante a semana, os novos vereadores são velhos conhecidos do parlamento e já eram esperados, pelos outros parlamentares, para assumir as vagas deixadas pelos cassados. Preto, inclusive, teve sua primeira eleição parlamentar em 1997. Ele fez parte da legislatura que se encerrou em 2020 e chegou a ser líder do governo do ex-prefeito Marcio Lacerda (PSB) em 2013.

Sua vida política sempre foi dedicada à área do transporte, por meio de uma base política construída na Região Oeste da cidade, especialmente no Morro das Pedras. Nos bastidores, há quem diga ainda que o vereador tem envolvimento com setores ilícitos do aglomerado.

Vale relembrar que em 2015 a Justiça chegou a condenar Preto a pagar multa por erro na prestação de contas dos gastos com verba indenizatória da Câmara. A infração foi em um valor equivalente a três salários do cargo de vereador.

Já Nara é chamada de “braço-direito” de Gabriel Azevedo. Professora com atuação por mais de 33 anos na Vila Maria, comunidade do bairro Jardim Vitória, ela teve sua base eleitoral na região Nordeste. Nas redes sociais, Nara se define como “professora da quebrada”, exatamente pela forte relação com a comunidade, e não deixa de postar seus cliques ao lado do presidente da Câmara Municipal.

Embora não sejam surpresa nos corredores, os novos parlamentares se destacam pela sólida relação com Gabriel. Essa conexão não passou despercebida e, ao longo do tempo, torna-se claro que o maior beneficiado com essas nomeações é o emedebista, especialmente considerando o reduzido número de aliados políticos que possui na Casa legislativa.

Além de ser chamado de “amigo” pelos dois vereadores, a exclusão de Wesley Moreira da Câmara foi vantajosa para Gabriel, já que o parlamentar não era bem-visto pelo grupo político do chefe da Casa. Ademais, com dois novos colegas, o candidato à Prefeitura de BH ainda tem a oportunidade de fortalecer seus aliados, enfraquecendo ainda mais a Família Aro, seu grupo opositor

Encontro marcado

O Partido Liberal de Minas Gerais vai reunir seus filiados em Divinópolis neste sábado, dia 23. Além do presidente da sigla no estado, Domingos Sávio, o deputado estadual e pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler, estará presente. A pauta incluirá discussões sobre as eleições municipais na

região Centro-Oeste.

Novo interlocutor

Na Câmara Municipal de Belo Horizonte, uma nova figura assumiu o papel de interlocutor da prefeitura: Leonardo Castro, atual Secretário Municipal Adjunto de Governo. A transição foi anunciada pelo prefeito Fuad Noman (PSD) durante uma reunião com vereadores da oposição na quinta-feira (21). Com essa mudança, o secretário municipal de Governo, Castellar Guimarães Neto, viu sua influência nos bastidores da PBH diminuir. Vale relembrar que a mudança aconteceu depois que Gabriel se filiou ao MDB.

UFMG

A deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT) liderou uma visita ao Biotério Central da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O grupo, composto pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, foi incumbido de avaliar a potencial ameaça representada pela realização da corrida de Stock Car, programada para agosto. A preocupação principal reside na sensibilidade dos animais a ruídos e vibrações, sendo que exposição a níveis elevados pode impactar negativamente os resultados das pesquisas, comprometendo anos de trabalho científico.

Escravidão



Presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e da ALMG, deputado estadual Betão (PT), encaminhou um ofício para a Delegacia Regional de Polícia Civil, à Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Juiz de Fora e à Superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego de Minas Gerais, solicitando informações sobre as denúncias recebidas nas últimas 24 horas envolvendo mais de 120 trabalhadores em situação análoga à escravidão. Os relatos incluem casos alarmantes, como o resgate de um idoso encontrado em condições degradantes em Juiz de Fora, além de mais de 100 trabalhadores em condições similares no Norte de Minas Gerais e nove resgatados em uma carvoaria em Santos Dumont.

Duda encontra Kalil

A deputada federal Duda Salabert (PDT), um dos nomes cotados para a disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte, na eleição de outubro, almoçou com o ex-prefeito Alexandre Kalil, um dos principais puxadores de voto na capital mineira. Na legenda do registro do encontro, postada nas redes sociais, a parlamentar diz que a discussão da situação de Belo Horizonte fez parte do cardápio.

Educação

A 12ª edição do Prêmio Nacional de Educação Fiscal foi oficialmente lançada em uma cerimônia realizada na semana passada, em São Paulo. O evento marcou o início de uma semana dedicada à promoção da educação fiscal, organizada pela Associação Nacional de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite). Com quatro categorias distintas – escolas, instituições, imprensa e projetos de tecnologia –, o prêmio busca reconhecer e premiar iniciativas que contribuam para a conscientização sobre questões fiscais em todo o país.