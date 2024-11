O Estado de Minas conversou com Lúcia Dias, organizadora e expositora especialista em encadernamentos, e Mauro Drummond, engenheiro aposentado, designer e artista.

Lúcia Dias é encadernadora e sua trajetória profissional é um exemplo de como a Artesania do Papel pode despertar e estimular os profissionais. “Eu me mudei para Belo Horizonte em 1999, vinda do interior de São Paulo. Sempre gostei de inventar coisas com papel e em BH comecei a descobrir esse mundo da encadernação. Em 2006, fui à Feira da Artesania no Mercado Distrital do Cruzeiro e me encantei".

Ela conta que a feira começou com Vera Queiroz, que se apaixonou por esse formato de evento artístico, e quis fazer uma feira voltada para arte em papel. "Assim segui até 2019, que veio a pandemia e, como tudo, a feira ficou sem acontecer".

Em abril de 2023, Lúcia, Márcia Meyer e Heloísa Trindade, que são expositoras desde o começo decidiram voltar com a feira também como forma de homenagem para a amiga Vera, que faleceu em 2022.

A feira já passou pelo Mercado de Santa Thereza, Casa do Conde, Mercado do Cruzeiro, mas as organizadoras sentiam que era necessário encontrar um novo espaço, para dar uma nova cara para a feira. E, como o espaço é grande, em abril de 2024 voltaram com a ideia de inserir a cerâmica. "São os próprios artistas que fazem a feira, gente formada na UFMG, Uemg, na Guignard, pessoas da região de BH, todas com o trabalho muito cuidadoso e bonito".





O artista e expositor Mauro Drummond destacou o espaço que foi escolhido para receber, no terceiro piso do Mercado Novo, que foi construído com intuito de receber agricultores. "O contraste entre a arte e a rusticidade do espaço no mercado fica um resultado muito interessante, é o mesmo que acontece com as lojas e restaurantes, lojas incríveis, bem decoradas e modernas, em contraste com aquele espaço underground".

Para Mauro, a criação artística é um chamado, algo que permeou sua vida inteira Jair Amaral/EM





Mauro contou ao EM que a criação artística é um chamado, algo que permeou sua vida inteira, mesmo durante o trabalho como engenheiro. Obras de Mauro já foram focadas em técnicas de papel, madeira, cobre entre outros materiais. Suas obras mais recentes são pequenas figuras de papel moldados com arame e que reproduzem movimentos do corpo humano.

"As peças conversam com a história da feira, que foi inspirada em uma feira de cerâmica, mas ao longo tempo foi abrindo para cerâmica e agora a madeira", ressalta o artista.

A edição desse fim de semana conta com oficinas, onde Márcia Meyer vai mostrar a técnica de papel marmorizado, que é basicamente papel decorativo criado por meio de várias cores em espiral, criando um efeito marmorizado, "algo como as contracapas de livros antigos", conforme explica Dias. Esta oficina acontece no sábado, às 15 horas.

Outra oficina será ministrada por Bernadete Fiorini e pretende aproximar o visitante de uma técnica de recortes de papel, como flores e outros elementos que dão um resultado interessante explorando. A oficina se chama Rosáceas, pois vai explorar formatos florais feitos com pequeno cortes no papel.

O evento acontece nos dias 23 e 24 de novembro, no 3º Piso do Mercado Novo, com entrada gratuita. Além de papelaria, os visitantes vão poder apreciar, neste ano, peças em cerâmica e madeira feitas por artistas renomados.

Entre os convidados também estão os ceramistas Sebastião Pimenta e Erli Fantini. Designer formado pela Uemg e artista plástico pela Universidade de Sendai (Japão), Pimenta hoje mantém seu ateliê em Governador Valadares. Já Erli Fantini, do Bairro Santa Tereza, é considerada a mãe da cerâmica em Belo Horizonte, por formar gerações de artistas. No trabalho com madeira, Agnaldo Pinho vai expor seus famosos bonecos.

Também vão expor grupos como o Ceramistas do Elvas, de Tiradentes (MG), formado por mulheres artesãs, assim como o Doninhas de Lavras Novas, de Ouro Preto. Esse último grupo é formado por homens que criam cestas e mulheres que bordam.





SERVIÇO

Feira Artesania do Papel

23 e 24 de novembro

Sábado, das 10h às 19h

Domingo, das 10h às 17h

Mercado Novo

Avenida Olegário Maciel, 742, 3º piso, Centro, BH