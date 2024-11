Dentre as espécies que vivem no recinto estão arara-maracanã, lóris-amor-amor, turaco-de-orelha-branca, ararajuba e curica-esfumaçada

O Zoológico de Belo Horizonte abre as portas do Recinto de Imersão de Aves neste domingo (24/11). O local possibilitará uma experiência imersiva entre público e animais.





O ambiente especial estará aberto das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h. As visitas acontecem por meio de um tour guiado pela equipe de educação ambiental da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), em grupos de até dez pessoas, de acordo com a ordem de chegada.





Aves como arara-maracanã, lóris-amor-amor, turaco-de-orelha-branca, ararajuba e curica-esfumaçada vivem em uma área de 411 m² e que conta com um lago com cascata. O paisagismo reúne diversidades da flora, como hibiscos, azaleias, íris e bromélias, além de plantas frutíferas. Ali, os visitantes vão conhecer os principais hábitos e comportamentos dos espécimes de uma forma mais próxima.





Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a maior parte das aves do recinto chegou ao Zoológico por meio dos órgãos ambientais, após serem resgatadas em ações de combate ao tráfico de animais silvestres.





O Zoológico de BH conta atualmente com 72 espécies de aves brasileiras e 28 exóticas, distribuídos em recintos localizados no entorno do Jardim Japonês, na Praça das Aves, no Setor Saíras e no Setor Extra (que possui acesso somente para funcionários da Seção de Aves).