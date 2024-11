Dois homens, que roubaram um veículo, morreram depois de troca de tiros com a Polícia Militar. Eles baterem o carro num caminhão no cruzamento das avenidas Babita Camargos e Marechal Castelo Branco, no Bairro JK, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A perseguição foi cinematográfica.





O roubo do veículo aconteceu num sinal da Avenida Babita Camargos. Os ladrões, armados, abordaram o motorista e mandaram que ele descesse do veículo. Os dois entraram no carro. Um motorista que estava logo atrás do carro roubado, no semáforo, deu carona para a vítima e iniciou uma perseguição.

A vítima entrou em contato, via celular, com a PM, e dava as informações sobre os rumos do carro roubado. A Polícia Militar chegou, então, ao carro roubado, iniciando uma perseguição.





Os ladrões, se sentindo ameaçados, começaram a disparar contra a viatura policial. Os policiais responderam ao fogo e, pouco tempo depois, o veículo bateu num caminhão.





Os dois assaltantes foram socorridos pela viatura policial, sendo levamos para a UPA do Bairro Teresópolis, mas não resistiram aos ferimentos e faleceram.





Havia ferimentos de tiros nos corpos dos dois ladrões e, por isso, as armas dos policiais foram recolhidas e serão analisadas pela balística do Instituto Médico Legal. Os dois responderão a Inquérito Policial Militar e foram afastados do serviço de rua, como é de praxe.





