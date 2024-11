Crime ocorreu pouco depois das 6h, quando presos do semiaberto seguiam para o trabalho

Dois detentos do regime semiaberto foram mortos, um ficou ferido e outro conseguiu escapar, numa emboscada ocorrida na manhã desta segunda-feira (25/11), pouco depois de saírem da Penitenciária José Maria Alckmin, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde cumprem penas. A emboscada ocorreu na rodovia LMG-806, Bairro Liberdade, que liga a cidade à BR-040.





Os quatro presos saíram juntos da penitenciária, por volta de 6h. Eles trabalham num convênio do presídio. Foram juntos até o veículo, que fica num estacionamento do local, como faziam todas as manhãs.





Tomaram o rumo da BR-040. O tráfego no local estava lento pelo grande número de carros. E, de repente, foram surpreendidos por dois homens numa motocicleta, que se aproximaram atirando.





O motorista foi atingido e teve morte no local. Dois outros, que também foram atingidos. Eles foram levados para o Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, onde um deles faleceu. O outro permanece internado.

O quarto ocupante do veículo conseguiu fugir. Ele abriu a porta, saltou e embrenhou num matagal. Está sendo procurado pela PM, assim como os dois ocupantes da motocicleta.





A Polícia Civil de Ribeirão das Neves foi acionada e as investigações são no sentido de descobrir, não só os autores do crime, mas também a motivação para este.

A primeira hipótese é que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas e que pelo menos um dos ocupantes do veículo tenha sido o alvo principal.





O tráfego no local ficou tumultuado. O veículo permanece no local, onde está o motorista morto. Não existe, ainda, previsão para que o tráfego seja restabelecido.

