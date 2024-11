A Polícia Civil (PCMG) confirmou, para a manhã da próxima terça-feira (26/11), a reconstituição da Chacina de Ribeirão das Neves, ocorrida em 23 de maio deste ano, quando foram assassinados Felipe Júnior Moreira Lima, de 26 anos, conhecido por “Melesi”, seu filho, Heitor Felipe, que estava comemorando o aniversário de 9 anos, e Layza Manuelly de Oliveira, de 11.





A reconstituição é vista, pela mãe de Heitor, Evelin Duarda Maria de Oliveira, como fundamental para a condenação dos criminosos. “Estamos buscando por justiça, para que os assassinos de meu filho sejam punidos e paguem pelos crimes cometidos. O que puder ajudar para que seja feita justiça, será bem-vindo."





Evelin participará da reconstituição do crime. “O crime aconteceu na festa de aniversário do meu filho. Estou me segurando, pois lido com a dor de perder um filho diariamente. Não é fácil. Muitas vez, paro e começo a chorar de saudades. Ele não podia ter sido morto. Era uma criança inocente.”





São cinco indiciados no crime. Um deles é Yago Pereira de Souza Reis, de 23 anos, acusado como um dos atiradores, preso em flagrante, na noite do crime. Ele foi baleado no local do crime, por outro integrante do grupo de assassinos. Foi preso na UPA em Contagem.





Pedro Paulo Ferreira Lima, conhecido por “Paulinho Satan”, é, segundo as investigações, um dos mandantes do crime. A polícia conseguiu uma gravação de áudio, em que ele determina a execução do crime. No entanto, disse posteriormente que tinha dado ordens para que o crime fosse abortado, quando soube que havia crianças no local.





Uma mulher, Ivone Silva de Almeida, de 42 anos, também está indiciada. Ela é apontada como informante dos criminosos e quem teria dado informações sobre a festa. Ela era amiga de Evelin.





Outros dois presos são Agnes Danrlei Santos Nascimento, o “Biscoito”, que seria o segundo atirador na festa, e Fabiano Campos, de 39 anos, integrante do grupo e motorista no carro utilizado para levar e tirar os criminosos do local.





Três seguem foragidos; eles são chefes do tráfico no Morro Alto: os irmãos Flávio Celso da Silva, de 45 anos, “Alemão”, e Leandro Roberto da Silva, de 43, “Beirola”, e Marcelo Alves Rodrigues, de 35 anos, o “Ti Gordo”.