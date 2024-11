A morte de um homem, de 53 anos, executado por causa de um desacordo comercial, foi esclarecida pela Polícia Civil de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O corpo da vítima foi encontrado no dia 4 de agosto de 2023 pela filha dele.





Segundo as investigações, o homem era locatário de uma motocicleta de uma empresa e houve um problema que exigia o reparo da moto. Isso gerou uma espécie de quebra de contrato e funcionários da locadora teriam rastreado o veículo para recuperá-lo.





Informações dão conta de que a vítima estava tentando ligar a motocicleta, sem sucesso, pois estava bloqueada. Diante disso, ela acionou a Polícia Militar e alegou que estava em dia com o pagamento do aluguel.





O policial que compareceu ao local teria orientado os funcionários da empresa e o prestador terceirizado a buscarem a Justiça para a recuperação do bem, e autorizado a vítima a manter a posse da moto.





Contrariando a orientação, funcionários da empresa determinaram que a motocicleta fosse recolhida. No celular da vítima, foi visualizado conteúdo de mídia indicando que havia ocorrido uma briga entre o homem e funcionários da empresa no dia anterior à localização do corpo, sendo que dois suspeitos, de 30 e 38 anos, foram presos em flagrante.





“No caso em questão, apesar de possivelmente ter ocorrido a rescisão contratual por parte da vítima, percebe-se que esta não tinha intenção de entregar a motocicleta e, por esse motivo, a empresa deveria ter adotado providências judiciais de busca e apreensão visando à reintegração na posse do bem, o que não ocorreu”, explicou o delegado Eduardo Fernandes Pérez Leal.





Os dois funcionários foram presos em flagrante e indiciados por lesão corporal seguida de morte, violação de domicílio e exercício arbitrário das próprias razões, enquanto um terceiro investigado, ligado à empresa, foi preso por violação de domicílio e exercício arbitrário das próprias razões.





Vingança





Uma tentativa de homicídio, ocorrido em 8 de julho deste ano, foi outro inquérito solucionado pela Polícia Civil de Uberlândia. O crime estaria ligado a um homicídio cometido em 22 de março de 2022.





O assassinato mais antigo foi de um homem, de 58 anos, morto a tiros no interior de um barracão. Na ocasião, três suspeitos, de 29 anos, e dois de 36, foram presos.

As apurações apontaram que em decorrência desse homicídio, o irmão da vítima, um homem de 56 anos, vinha ameaçando um dos suspeitos presos, atualmente com 38 anos, mesmo ele estando no sistema prisional.





Dois meses após ter sido posto em liberdade, esse suspeito teria caído em um emboscada armada por dois indivíduos, que tentaram matá-lo a tiros. O homem foi atingido por três disparos.





A apuração apontou o irmão da vítima assassinada como mandante do crime. Ele foi preso e encaminhado para o sistema prisional.