Neste mês, é realizada em todo país a campanha “Novembro Azul”, que incentiva os homens sobre a prevenção do câncer de próstata e alerta sobre a importância do diagnóstico precoce, que pode aumentar as chances de cura em até 90%. Dentro do espírito da campanha, em parceria com um laboratório, um hospital especializado de Montes Claros, no Norte de Minas, vai oferecer gratuitamente de PSA nesta quarta-feira (6/11).

O Hospital Oncovida anunciou que serão ofertados, de graça, 100 exames de PSA para homens de 40 a 60 anos. O exame é considerado essencial para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, que tem um o registro de 71.740 novos casos no Brasil por ano, de acordo com estimativa do Instituto Nacional do Câncer (INCA).

Conforme o Oncovida, os exames gratuitos de PSA serão realizados em parceria com o Laboratório Santa Clara. A coleta de material será feita a partir das 17 horas, na sede do hospital, na Rua Coronel Spyer, 405, no Centro da cidade.

Os participantes da ação também terão um bate-papo com a oncologista Priscila Miranda, presidente do Hospital Oncovida; com o urologista Conrado Menezes e com o padre, psiquiatra e psicólogo Ivan Clementino. Eles vão orientar sobre os cuidados com a saúde do homem e a prevenção contra o câncer.

A iniciativa contará ainda com as presenças de pacientes que venceram o câncer de próstata. Eles vão compartilhar suas histórias de cura, incentivando a prevenção contra a doença.

“O Novembro Azul é uma oportunidade para sensibilizarmos os homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce,” destaca a médica Priscila Miranda. “Estamos comprometidos em oferecer suporte, informação e cuidado, para que cada um possa cuidar melhor de sua saúde”, completa a especialista.

Ela também é presidente da Organização Não-Governamental (ONG) Associação Presente de Apoio a Pacientes com Câncer. A entidade organiza em Montes Claros, anualmente, o Mutirão de Prevenção do Câncer, oferecendo exames preventivos gratuitos para homens e mulheres. Em abril passado, foi realizada a 12ª edição do “mutirão”, atendendo mais de 3 mil pessoas.

Câncer de próstata – como se prevenir

Mantenha uma alimentação saudável;

Evite o consumo excessivo de carnes vermelhas, alimentos gordurosos e bebidas alcoólicas;

Não fumar,

Visite regularmente o urologista – faça o exame de PSA e o toque retal, anualmente.

Importância do diagnóstico precoce: aumenta a possibilidade de cura em até 90%.

Incidência do câncer de próstata no Brasil.

Estimativa de 71.740 novos casos novos a cada ano (2023/2024), segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA).

Número de mortes anuais causadas pelo câncer de próstata no Brasil: 15.983 (2019), segundo o Atlas de Mortalidade por Câncer.