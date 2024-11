O dono da loja de materiais eletrônicos que pegou fogo no início da manhã desta segunda-feira (4/11), no bairro Esplanada, Região Leste de Belo Horizonte, suspeita que o incêndio foi criminoso.





“Está faltando alguns materiais. Um compressor que ficava na porta não está ali mais e o portão está envergado, foi forçado e o suporte está quebrado”, afirmou o homem, que não quis ser identificado.





A loja incendiada já foi invadida ao menos duas vezes. Depois do último roubo, há duas semanas, grades foram instaladas nas janelas.





“Infelizmente, essa região está sofrendo com muitos assaltos. Tem uma boca de fumo aqui perto e muitos moradores de rua. A segurança está muito fraca”, disse ele.





O empresário ainda calcula um prejuízo de até R$ 500 mil. O imóvel, que foi reformado recentemente, não tem seguro. “Eu tenho alguns seguros da empresa que eu vou ver se atendem o caso, mas da loja mesmo eu não tenho seguro”.

Agora, o homem espera a chegada da perícia para apurar as causas do incêndio. A reportagem do Estado de Minas estrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.





O incêndio





Vizinhos flagraram momento em que fogo começou no segundo andar da loja Redes Sociais

O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da manhã de hoje para atender a ocorrência. O fogo se concentrou no segundo pavimento do imóvel.

Por volta das 7h30, os bombeiros informaram que o fogo foi controlado e militares faziam o rescaldo.

Bombeiros ainda solicitaram o apoio de uma retroescavadeira para a retirada de material do local.

A Defesa Civil foi acionada para verificar as condições estruturais do edifício.

O cruzamento da rua Hortência com a rua Carapuça está interditado para atuação dos militares. Agentes da BHTrans estão no local monitorando o trânsito.