Segunda andar do prédio foi consumido pelas chamas

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de equipamentos eletrônicos na manhã desta segunda-feira (4/11), no bairro Esplanada, na Região Leste de Belo Horizonte.





O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da manhã de hoje para atender a ocorrência. O fogo se concentrou no segundo pavimento do imóvel.

Vizinhos flagraram momento em que fogo começou no segundo andar da loja Redes Sociais

A Cemig informou que a energia da região foi desligada remotamente para minimizar o risco no local. No momento, duas equipes da companhia estão em deslocamento para atender a ocorrência.





Por volta das 7h30, os bombeiros informaram que o fogo foi controlado e militares faziam o rescaldo.

Bombeiros ainda solicitaram o apoio de uma retroescavadeira para a retirada de material do local.





A Defesa Civil foi acionada para verificar as condições estruturais do edifício.

Segundo vizinhos, o imóvel foi invadido ao menos duas vezes em datas passadas e grades foram colocadas nas janelas para evitar novos arrombamentos.

Patrícia Camilozi, de 52 anos, vizinha do estabelecimento incendiado, viu a fumaça densa e escura da janela de casa. Logo depois, ela escutou estalos e gritos vindos da rua. Ela, então, saiu para verificar o que estava acontecendo e viu a loja tomada pelo fogo.





“Há umas duas semanas, alguns moradores de rua entraram na loja. Entraram, roubaram e o dono do imóvel colocou as grades nas janelas”, disse Patrícia.

Além da instalação das grades, o imóvel foi reformado recentemente. O proprietário foi amparado pelos vizinhos.

“Ele está muito abalado. Foi uma reforma cara, um investimento grande. Quando eu vi que era a loja pegando fogo, fiquei muito emocionada porque vi a batalha do dono para fazer a reforma. Mas, graças a Deus, ninguém se machucou”, afirmou Patrícia.



O dono da loja, que não quis se identificar, suspeita de incêndio criminoso. Segundo ele, alguns materiais foram levados e o portão de entrada da loja foi arrombado. "Um compressor que ficava na porta não está ali mais e o portão está envergado, foi forçado e o suporte está quebrado. Infelizmente, essa região está sofrendo com muitos assaltos. Tem uma boca de fumo aqui perto e muitos moradores de rua. A segurança está muito fraca".

O empresário ainda calcula um prejuízo de até R$ 500 mil. O imóvel, que foi reformado recentemente, não tem seguro. “Eu tenho alguns seguros da empresa que eu vou ver se atendem o caso, mas da loja mesmo eu não tenho seguro”.

O cruzamento da rua Hortência com a rua Carapuça está interditado para atuação dos militares. Agentes da BHTrans estão no local monitorando o trânsito.