Um homem, de 20 anos, foi assassinado na noite desse domingo (3/11), no bairro Bom Destino, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, o jovem foi encontrado caído na calçada da rua Limoeiros com marcas de disparos de arma de fogo na região da cabeça. A equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte.





Populares relataram para a Polícia Militar que a vítima é suspeita de envolvimento em um homicídio ocorrido no final de outubro. Na ocasião, um homem foi morto em uma disputa de território por tráfico de drogas.

Informações obtidas pela PM relatam que a vítima do homicídio passado iniciou o comércio de entorpecentes no bairro Bom Destino, o que deixou um dos chefes do tráfico de Santa Luzia insatisfeito. A suspeita é de que o jovem morto na noite de ontem participou do assassinato no final de outubro ao lado do traficante do bairro Bom Destino.





Pouco antes de morrer, o rapaz recebeu uma ligação e saiu de casa. A perícia relatou que, possivelmente, a vítima estava sentada em via pública quando foi baleada no queixo, orelhas e ombros. Um microtubo de cocaína foi encontrado ao lado do corpo.





Ainda de acordo com o registro, o jovem tem passagens por roubo e agressão.

A principal suspeita da polícia é de que o homicídio foi motivado por uma guerra entre gangues da região. Até o momento, ninguém foi preso. O caso será investigado.