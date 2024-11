O diretor-presidente da JF Prev, autarquia que cuida da previdência da Prefeitura de Juiz de Fora, Diogo Fernandes, de 34 anos, foi acusado de agredir a esposa, de 29 anos, na noite desse sábado (2/11), no centro de Juiz de Fora.





Segundo o Boletim de Ocorrência, o casal estava em uma festa de Haloween, quando "ficou com ciúmes da vítima por ter conversado com um amigo".





Fernandes teria começado "a ofendê-la de piranha e vagabunda". Por causa disso, eles deixaram a festa e foram para o apartamento em que moram.





No entanto, as agressões continuaram no apartamento. "Quando a vítima dirigiu-se até o quarto para pegar as roupas para que o autor saísse de casa, o autor (Diogo Fernandes) desferiu um tapa no rosto da vítima, que ao cair veio a bater a cabeça em uma mesa de estudos. Em seguida, o autor pisou na cabeça da vítima e a imobilizou". Imagens obtidas pela reportagem mostram a vítima com edemas no olho, nos lábios e no queixo.





A esposa conseguiu gritar por socorro. Os vizinhos ouviram e foram até o local. Segundo o B.O, ao perceber a aproximação dos vizinhos, Fernandes fugiu.





A vítima foi até a Santa Casa de Misericórdia, onde passou por atendimento médico. Na sequência, registrou o B.O.





Em nota, a defesa de Diogo Fernandes informou que "nega a acusação de ter cometido qualquer agressão contra a esposa". Além de dizer que a acusação é falsa, a defesa informa que Diogo "iniciou o tratamento dos ferimentos oriundos das agressões causadas pela vítima na última madrugada, passível de comprovação por meio de documentação emitida pela unidade hospitalar".

Por fim, a defesa informa que até agora o diretor-presidente da JF Prev "não recebeu nenhuma intimação administrativa ou judicial", finalizou. A Prefeitura de Juiz de Fora ainda não se pronunciou sobre o caso.