Um alerta de “perigo potencial” para chuvas intensas em 502 municípios de Minas Gerais foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste domingo (3/11).

Conforme o comunicado, as precipitações devem variar entre 20 e 60 mm/h até as 10h desta segunda-feira (4/11). A meteorologia prevê ainda ventos entre 40 e 60 km/h para os municípios listados no alerta.

No entanto, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, explica o Inmet.





Veja orientações:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações na Defesa Civil (telefone 199) e no Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja lista de cidades em ordem alfabética