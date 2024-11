Uma aposta terminou em tragédia no distrito de Santa Luzia, em Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, no fim da tarde desse sábado (2/11). Nailton José da Silva, de 42 anos, que estava com amigos e familiares, morreu depois de tentar atravessar uma lagoa a nado. Caso conseguisse completar o desafio, ele receberia R$ 100, informou o Corpo de Bombeiros neste domingo (3/11).

As informações foram repassadas aos militares pelo cunhado da vítima. Segundo ele, o grupo fazia consumo de bebidas alcoólicas, e um dos amigos fez a proposta em dinheiro. Parte das pessoas presentes começou a filmar a travessia de Nailton, que, de repente, submergiu e não foi mais visto. Houve pânico no local durante a tentativa de encontrá-lo.

Os bombeiros chegaram ao local por volta das 18h, sendo que Nailton estava submerso há pouco menos de uma hora. Os militares encerraram as buscas às 19h10, quando o corpo foi localizado. Após a constatação do óbito, a vítima foi levada para a margem e mantida submersa até a chegada da perícia da Polícia Civil, que compareceu ao local às 20h30.

"A decisão de manter o corpo submerso até a chegada da perícia teve o objetivo de evitar tumultos, filmagens e fotos de terceiros, além de conservar o corpo em uma temperatura mais amena, o que contribui para reduzir o processo de deterioração", explica o Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar foi acionada, mas, conforme a corporação, nenhuma viatura estava disponível no momento. "Isso nos obrigou a controlar os ânimos do público e preservar a segurança do local enquanto realizávamos o atendimento", diz trecho da ocorrência.

Os bombeiros retiraram a vítima da água após a conclusão dos trabalhos periciais. O corpo de Nailton foi conduzido ao Instituto Médico-Legal (IML).