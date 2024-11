As fortes chuvas que caíram sobre Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na madrugada deste domingo (24/11), e que provocaram uma morte, foram um fenômeno meteorológico extremamente raro, conforme avaliou o Laboratório de Climatologia e Análise Ambiental (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em nota técnica divulgada pelo Corpo de Bombeiros.

Devido à força das águas, uma jovem de 28 anos morreu, arrastada por uma enxurrada - ela é a primeira vítima registrada no atual período chuvoso em Minas Gerais.

De acordo com a nota técnica do ICHPO, as chuvas desta madrugada tiveram uma área de abrangência reduzida e com rápida formação, o que dificulta a previsão e emissão de avisos. Em apenas 30 minutos, choveram cerca de 55 mm na região, informou a Defesa Civil de Uberlândia.

Um dos pontos mais afetados pela chuva na cidade foi a Avenida Rondon Pacheco, onde uma enchente se formou muito rapidamente. Por ali, o carro onde estavam a influenciadora Jeniffer Soares Martins, de 28 anos, conhecida como Jhei Soares nas redes sociais, e o marido, Wallison Lima, de 31, foi arrastado por uma enxurrada.

Em dado momento, o veículo colidiu contra outro, também levado pela correnteza. Na tentativa de escapar, o casal saiu do carro, onde se apoiou enquanto esperava resgate. Um galho de árvore atingiu Jhei, que perdeu o equilíbrio e foi arrastada. O corpo dela foi encontrado minutos depois.

Repercussão

Em uma publicação numa rede social, o governador Romeu Zema (Novo) lamentou a morte de Jhei e disse: "Meus sentimentos aos familiares e amigos. Neste período, evite áreas de risco e com histórico de alagamentos, acione a Defesa Civil pelo 199 sempre que necessário".

Mais cedo, o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (Progressistas), postou uma nota de pesar na qual se solidarizou com familiares e amigos de Jhei Soares. "Sei que é um momento de muito dor para todos, mas peço a Deus que conforte o coração de cada um de vocês e a receba em Sua moradia", disse.

O marido da influenciadora, Wallison Lima, publicou um agradecimento pelas mensagens que recebeu ao longo deste domingo. "Agora está muito difícil por aqui. Eu só queria ela de volta", destacou. O casal estava junto há mais de oito anos.