Uma viatura da Polícia Militar fazia uma ronda pelo Bairro Icaivera, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, quando os policiais escutaram barulho vários tiros. Seguiram no rumo do campo de futebol da Rua Etra e depararam com o corpo de um jovem de 19 anos crivado de balas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Os militares descobriram o endereço da vítima e, ao chegar lá, deram a notícia à mãe - que, em meio a lágrimas, contou uma história trágica, de ameaças que vinha passando, por causa do filho.





“Meu filho cometeu vários furtos no bairro e as pessoas faziam ameaças de matá-lo. Diversas vezes, vítimas dele vieram até a minha casa, reclamando e fazendo ameaças. Muitas vezes, eu ressarci as pessoas pelos danos. Dei dinheiro para que não fizessem nada com meu filho. Muitos mandavam recados pra ele dizendo que, se não parasse de furtar, iriam matá-lo”, disse a mãe, segundo um policial.





Os policiais ouviram testemunhas na área do crime. Elas contaram que o jovem foi morto por um homem que estava na garupa de uma motocicleta e passou atirando.





O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso, registrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil de Betim.