Uma criança, de 12 anos, ficou gravemente ferida em um acidente de carro, na manhã deste sábado (23/11), no KM 367 da BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central Mineira, e precisou ser entubada. Os pais da criança também ficaram feridos.

A colisão ocorreu entre um Chevrolet Corsa, onde estava a família, e um Volkswagen Voyage. Com o impacto da batida, o Corsa foi jogado para fora da pista, na vegetação marginal.

Os envolvidos foram atendidos por uma equipe do Serviço Voluntário de Resgate (Sevor) de João Monlevade, acionados pela Polícia Rodoviária Federal.

Aos paramédicos, o pai da família, de 39 anos, queixou-se de dores na perna e na lombar. A mãe, de 35, disse sentir dores na pelve, no abdômen e na região lombar.





A menina foi quem se feriu com maior gravidade, por ter sofrido traumatismo. Ela foi entubada pelo médico de uma ambulância particular que passava no momento do acidente e encaminhada para o Hospital Margarida, em João Monlevade.

O motorista do Voyage não se feriu com gravidade e recusou atendimento.