A BR-381, altura do quilômetro 429, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, está interditada, desde as 7h, em consequência de um acidente entre um carro de passeio e uma carreta. Duas pessoas morreram, ambas ocupantes do veículo, que pegou fogo.





Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o automóvel de passeio passou para a contramão e bateu frontalmente contra a carreta, que transportava um tanque de combustível, que estava vazio.





Após a colisão, o veículo de passeio incendiou. As duas vítimas que estavam em seu interior morreram carbonizadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, não foi possível determinar o sexo e a idade delas. Uma chegou a ser ejetada.

Não existe, ainda, uma previsão para a liberação da pista. Depois de controlado o incêndio, a perícia fará seu trabalho e só então os veículos serão removidos. Além disso, há a necessidade de que a pista seja limpa, devido ao derramamento de óleo e combustível.

